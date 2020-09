L’alfabeto dei muri colora anche le strade di Bisceglie

Si è concluso, lo scorso fine settimana, il progetto “DEI MURI: IL CIELO DI TUTTI” realizzato da compagnia di danza Qualibò- Visioni di (P)Arte, BoaOnda. Movimento Danza, Legambiente Margherita di Savoia e Futuro Anteriore che, nell’atto conclusivo dello stesso, hanno portato in scena un’installazione itinerante per omaggiare i tre Comuni coinvolti nella sua realizzazione.

Anche la città di Bisceglie è stata oggetto dell’iniziativa che si è esplicata nella forma di un’incursione urbana temporanea tratta dalla mostra “L’alfabeto dei muri” di Michela Frontino e Off the Archive. L’opera è stata realizzata grazie alle immagini raccolte durante il laboratorio fotografico tenutosi nel corso delle tre PasseggiArte e alle fotografie di murales di coloro che, raccogliendo l’invito sulle pagine social del progetto, hanno contribuito a costruire insieme tracce finali “della poetica dei muri”. Le immagini, giunte da tutta Europa, hanno permesso la composizione di un collage fotografico ricco di opere d’arte ognuna portatrice di un diverso messaggio artistico.

A Bisceglie, in particolare, l’incursione artistica di poster e fotografie ha toccato alcuni dei luoghi più conosciuti della città come il Teatro Garibaldi, la Biblioteca Comunale e Palazzo Tupputi. Inoltre hanno aderito all’iniziativa anche la “Cioccolateria Bon Ton” e i commercianti di Via Tupputi tra cui lo storico negozio “La nascente giocattoli” che ha concesso l’intera vetrina per un allestimento e ha ospitato la proiezione di “Manifesto l’Umano” esito del laboratorio di video lab Danza di progetto. In ognuna di queste location “l’alfabeto dei muri” ha assunto diverse forme e soluzioni rendendo ancor più suggestiva l’esperienza artistica.