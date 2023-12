Vigilia dell’Immacolata, il programma della parrocchia di san Lorenzo

La parrocchia di san Lorenzo si appresta a vivere la vigilia della festa dell’Immacolata Concezione con un programma ricco e coinvolgente.

Si parte alle ore 18 con la Celebrazione Eucaristica con i bambini ed i ragazzi del catechismo. Alle ore 19 una processione con l’immagine dell’Immacolata per le vie del quartiere partendo da via san Lorenzo per proseguire poi con via Salvatore Silvestris, via Europa, via Luigi Papagni per tornare infine su via san Lorenzo.

Una volta giunti sul sagrato della chiesa ci sarà il momento dedicato alla celebrazione della novena e successivamente l’accensione del falò nel giardino dell’orfanotrofio (ingresso via Caputi). Un momento di condivisione con frittelle, cioccolata calda e vin brulè (previo acquisto di un ticket).

Tre le sante messe previste venerdì 8 dicembre per la solennità della Immacolata Concezione delle Beata Vergine Maria. Ore 10, ore 11:30 e ore 19.