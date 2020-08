Universo Salute sospende visite di parenti e conoscenti dei pazienti

“Da lunedì 31 Agosto la sede di Bisceglie sospende le visite di parenti e conoscenti dei pazienti, anche quelle “in esterno” già programmate”. A comunicarlo è Universo Salute Opera Don Uva Bisceglie.

“La decisione, che riguarda tutta la struttura sanitaria, quindi anche l’ex Istituto Ortofrenico e la RSA, è la naturale conseguenza dell’incremento dei casi di positività all’infezione da Covid. Del resto lo stesso Governatore della Puglia, Michele Emiliano – continua la nota – si è espresso nei termini di una attuale “seconda ondata”. Intanto ieri la Commissione di Controllo della Asl Taranto, designata dalla Regione, ha fatto gli opportuni rilievi nella struttura per Acuti della sede di Bisceglie, nella prospettiva auspicata di avere la trasformazione degli attuali 30 posti letto di Cardiologia, Pneumologia, Neurologia (10 pl per ciascuna branca) in Medicina Interna. Al sopralluogo, risultato del tutto superato per l’aspetto strutturale e tecnologico, erano presenti l’AD Paolo Telesforo, la dr.ssa Fiore, gli ingegneri Manfrini e Caposeno, il Direttore Amministrativo Paduanelli, i Primari Fata e Scarpelli, le Coordinatrici Ferraraccio e Abbattista, il geometra Di Savino ed il Direttore Sanitario Vincenzo Coviello, che ha sottoscritto il verbale consuntivo dell’esito della verifica, del tutto favorevole alle aspettative Aziendali”.