Rifacimento stradale via Colangelo, “Lavori non possono prescindere da abbattimento di nove pini”

“Sono iniziati questa mattina i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Bartolo Colangelo, diventato ormai impraticabile e pericoloso per via di evidenti dossi e dissesti causati nel tempo dalle radici dei pini“. Lo riferisce in una nota il Comune di Bisceglie.

“Un intervento strettamente indispensabile per evitare rischi per l’incolumità pubblica di chi percorre quel tratto stradale. Come evidenziato in una relazione agronomica opportunamente stilata per pianificare le opere di manutenzione stradale – continua – i lavori non possono prescindere dall’abbattimento dei nove pini presenti, perché intervenire sulle radici affioranti ne avrebbe causato ulteriore instabilità nonché una rapida compromissione delle condizioni fitosanitarie. Le alberature saranno opportunamente sostituite con esemplari di carrubi e jacaranda, idonei al contesto urbano”.

Dichiarazioni che, seppur indirettamente, replicano al post pubblicato sul profilo Facebook dall’ex consigliere comunale Peppo Ruggieri che in mattinata aveva affermato: “Stamattina in via Calace una decina di alberi adulti tagliati. Perché? Sono state valutate tutte le alternative? Chi l’ha deciso? Il solito Dirigente stanco e superficiale? E la politica che ne pensa?”.