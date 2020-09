Refezione scolastica, confermate tariffe per l’anno 2020

Con delibera di giunta n. 200 dello scorso 2 settembre si è deciso di “confermare, per l’anno 2020, le tariffe a carico degli utenti per il servizio di refezione scolastica nella stessa misura deliberata per l’anno 2019“.

La giunta ha stabilito, inoltre, che “con riferimento alla nuova gara per il servizio di mensa scolastica, i cui effetti decorreranno dall’anno 2021, dovranno essere rideterminate le tariffe su base Isee con ampliamento delle fasce di esenzione, riservandosene, espressamente, l’approvazione con separato e successivo provvedimento”.