Lavori cavalcavia A14, limitazioni su due strade cittadine / DETTAGLI

Limitazioni alla circolazione veicolare, a partire dal 18 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza sui cavalcavia sovrastanti l’autostrada A/14 in via Vecchia Corato e via San Mercuro. È quanto si apprende dall’ordinanza dirigenziale numero 146 presente sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie e firmata da Michele Dell’Olio, Comandante della Polizia Locale .

In virtù di tali lavori è stato istituto un “senso unico alternato di marcia per tutti i veicoli, adottando un sistema di semafori mobili e/o impiegando il personale della Ditta esecutrice dei lavori in qualità di “movieri” sui due cavalcavia sovrastanti l’Autostrada A14 posizionati in via Vecchia Corato (n.417 Km. 642+146) e in via San Mercuro (n.418 Km.643 +162)”.

“Le limitazioni alla circolazione veicolare saranno rese note mediante l’installazione della segnaletica stradale verticale a base mobile prevista dalla normativa vigente a cura della Società Pagone s.r.l. con sede a Bitonto (BA), almeno 48 ore prima dell’inizio della loro efficacia”.