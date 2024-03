Gesto di solidarietà degli studenti della “Battisti-Ferraris” nel ricordo di Arianna

Sorrisi, spontaneità e solidarietà hanno animato le alunne dell’Istituto Secondario di primo grado “Battisti-Ferraris” di Bisceglie.

Protagoniste sono state le alunne della I^ E che hanno voluto omaggiare l’Associazione AMARI presieduta da Laura Dell’Olio, mamma di Arianna Papagni prematuramente scomparsa lo scorso mese di gennaio. Donazioni libere da parte di tutti gli alunni con il salvadanaio consegnato da due amichette di Arianna che potranno contribuire alla realizzazione delle future attività di promozione sociale e inclusione della diversità proprie dello scopo associazionistico.

L’Associazione AMARI è nata a settembre del 2023 e vanta già numerose attività come laboratori di cucina, attività ludiche con amici a quattro zampe, canto e musicoterapia.

“Il gesto di questi ragazzi/e mi riempie di gioia – dichiara Laura Dell’Olio. Se Arianna, con la sua forza e tutte le sue fragilità è riuscita a rendere più sensibili i suoi amici al tema disabilità allora vivrà in eterno in ognuno di loro, nei loro gesti e comportamenti futuri. Io come mamma sono davvero orgogliosa di lei”.

Un gesto di grande amore nei confronti della famiglia di Arianna, per tutti i bambini, per la comunità scolastica con un ringraziamento che va dalla Dirigente Scolastica ai Docenti, personale ATA, studenti, famiglie per la sensibilità ed il rispetto verso temi importanti delicati e sempre più di impatto sociale.