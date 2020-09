Don Paolo Bassi festeggia i venticinque anni di ordinazione sacerdotale

Uno splendido traguardo da festeggiare assieme ai propri parrocchiani. Questa sera alle ore 19 Don Paolo Bassi, parroco della chiesa di Sant’Adoeno, celebrerà i suoi venticinque anni d’ordinazione sacerdotale con una messa presieduta dall’arcivescovo di Barletta, Trani e Bisceglie Mons. Leonardo D’Ascenzo.

Un anniversario importante come dichiarato dal sacerdote al mensile diocesano “In Comunione” in un’intervista nella quale Don Paolo ha ribadito quali siano le stelle polari che lo guidano nella sua missione sacerdotale. In primo luogo la responsabilità di guidare i fedeli nella cura della propria anima: “In questi anni mi sono sempre più convinto che la più alta azione sociale che un presbitero possa fare è quella di curare l’anima propria e dei fratelli. Un compito che non si può delegare ad altri pena il fallimento del proprio ministero”. Il secondo elemento sul quale si è soffermato il sacerdote è l’importanza attribuita alla Parola di Dio vista come uno strumento “di cui il sacerdote si nutre per nutrire i fratelli.”

Le doti umane di Don Paolo unite alla sua spiritualità ne hanno fatto un punto di riferimento per tutta la comunità di Sant’Adoeno che si appresta a celebrare assieme a lui questo traguardo con immensa gioia.