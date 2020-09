Don Uva, debutto stagionale contro la Nuova Spinazzola

Dopo sei mesi, dall’ultimo impegno stagionale, il Don Uva torna nuovamente in campo, domenica 20 settembre, alle ore 15.30 allo stadio “Alen Fasciano” di Spinazzola per affrontare la squadra locale della Nuova Spinazzola nel match d’andata del primo turno della Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel campionato di Promozione.

Una gara che si preannuncia difficile ma con il tecnico Capurso che va alla ricerca dei primi riscontri dopo la fase di preparazione. Inoltre, il mister biscegliese, potrà avvalersi delle prestazioni del difensore classe ’96 Riccardo Cardinale.

La Nuova Spinazzola invece, si è rinforzata con l’arrivo dell’esperto portiere Cilumbriello, del difensore Losappio, dell’attaccante Di Noia dall’Audace Barletta e del centrocampista Nesta.

Le due squadre si incrociarono anche nel primo turno della competizione regionale. In tale occasione, la squadra barese staccò il pass per lo step successivo vincendo per 4-2 la gara d’andata (nel Don Uva andarono a segno Conte ed Evangelista) e pareggiando per 1-1 al “Di Liddo”.

Nuova Spinazzola – Don Uva sarà diretta da Domenico Nasca di Barletta coadiuvato da Andrea Vitobello e Ruggiero Pedico anch’essi provienienti da Barletta.