Bisceglie Calcio, ecco lo staff tecnico e sanitario

E’ stato definito lo staff tecnico e sanitario che affiancherà mister La Cava nella stagione avviata ufficialmente lunedì 24 agosto con il ritiro di Manocalzati.

L’allenatore nerazzurro stellato sarà coadiuvato da mister Antonio Marino, che svolgerà il duplice ruolo di preparatore atletico e viceallenatore. Per Marino spicca il possesso del patentino Uefa A da allenatore professionista, acquisito a gennaio.

Dopo un’importante esperienza da calciatore, con l’apice raggiunto grazie alla convocazione nell’Under 15 e Under 17 della nazionale italiana, Marino ha mosso i primi passi da allenatore nel 2011, guidando compagini di Prima Categoria, Promozione, Eccellenza e Juniores Nazionale in Serie D, in Molise.

Giovanni Montanile rappresenterà un altro importante riferimento di confronto per La Cava. Diversificato il bagaglio d’esperienza di Montanile, alla guida di prime squadre campane tra Eccellenza e Promozione, esperienze intramezzate da ruoli di tecnico di compagini giovanili, sino all’ultimo incarico di responsabile del settore giovanile dell’Avellino.

Marco Puleo, invece, curerà la preparazione dei portieri nerazzurri. Per Puleo si tratta di un ritorno nel sodalizio stellato, avendo fatto parte dello staff tecnico di De Luca nella stagione 2015/16. Il curriculum di Puleo registra diversi incarichi in serie D, tra cui quella con Città di Castello, ed Eccellenza, tra cui San Severo e Barletta.

Riferimento per lo staff sanitario sarà, invece, il fisioterapista Michele Dell’Olio, che curerà inoltre la delicata fase del recupero infortuni.

Lo staff al completo è già al lavoro nella sede del ritiro dei nerazzurri.

In foto, da sinistra verso destra: La Cava, Marino, Monile, Dell’Olio, Puleo.