Scuola “Dell’Olio”, Pedone: “Stupito dalle parole del dirigente: Provincia sempre presente”

“Ho letto le dichiarazioni rese a Bisceglie24 dal Dott. Visaggio, preside del Dell’Olio di Bisceglie e non nascondo il mio stupore e la mia meraviglia per quanto dichiarato“, parte così la replica del vice presidente vicario della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Pierpaolo Pedone, all’indirizzo del dirigente scolastico della scuola superiore biscegliese “Giacinto Dell’Olio”.

“Senza che la mia replica assuma alcuna veste polemica, ma al sol fine di chiarire ai cittadini biscegliesi che rappresento quale vice presidente della Bat, la realtà dei fatti e anche per correttezza nei confronti del Presidente della Provincia, Avv. Bernardo Lodispoto, dei colleghi consiglieri dei dirigenti e tecnici provinciali che lavorano ogni giorno per far fronte a tutte le criticità connesse all’apertura degli istituti scolastici di competenza della provincia”, scrive Pedone, “preciso quanto segue: il preside afferma nell’articolo ‘tutto quanto l’abbiamo fatto in assoluta solitudine’ segue ‘tutto fatto con le sole nostre forze, senza alcun aiuto e senza disponibilità, anche in termini di conforto morale non dico materiale, delle istituzioni’. Ora 1) se programmare da parte della Provincia lavori di sistemazione dei bagni, in corso di ultimazione (costo 250 mila euro) significa assenza materiale e morale delle istituzioni (Provincia) il preside ha ragione; 2) se programmare da parte della Provincia lavori strutturali e non, per circa 500 mila euro, per i quali è già stato eseguito progetto e si attende l’assegnazione regionale del finanziamento significa essere assenti materialmente e moralmente il preside ha ragione; 3) se promuovere e concordare da parte della Provincia tavoli tecnici (in programma domani, 11 settembre, alle 9 in Provincia) con aziende dei trasporti (Stp, Frs e altre) dirigenti scolastici, dirigenti Miur e dirigenti regionali ai trasporti per anticipare e cercare di attenuare i disagi degli studenti viaggiatori significa essere assenti materialmente e moralmente il preside ha ragione”.

“Infine, per quanto mi consta, il Ministero dell’Istruzione ha assegnato alle scuole appositi fondi per l’acquisto di presidi sanitari anti Covid conseguentemente ben ha fatto il preside a finalizzarne le risorse a tali acquisti”, aggiunge in conclusione il vice presidente Pedone, “Lascio ai cittadini biscegliesi, e in particolare agli insegnanti e agli alunni dell’Istituto Dell’Olio, valutare la vicinanza morale e materiale dell’istituzione Provincia che mi onoro di rappresentare”.