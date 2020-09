Il Poliambulatorio “Il buon Samaritano” riapre al pubblico

Il Poliambulatorio “Il buon Samaritano” riapre al pubblico. Dopo la chiusura del marzo scorso, causa emergenza Covid, i volontari di Epass Onlus tornano operativi per offrire visite mediche gratuite specialistiche a tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà socio-economica.

“In questi mesi di chiusura abbiamo lavorato molto – dichiara il presidente di Epass Luigi De Pinto – per garantire la continuità del servizio dopo il periodo di chiusura forzata. Siamo certi che tante persone abbiano bisogno del Poliambulatorio, l’emergenza ha sicuramente aggravato alcune situazioni di povertà ed aumentato il numero già alto di coloro che sono costretti a rinunciare alle cure per ragioni sociali ed economiche”.

“Riapriamo in tutta sicurezza – commenta il dott. Andrea Dell’Olio, direttore del Poliambulatorio – in un ambiente totalmente sanificato, con un nuovo servizio di accettazione e nuovi percorsi per garantire il distanziamento sociale e le misure di sicurezza”.

La struttura di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.