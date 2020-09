Futbol Cinco sconfitto all’esordio casalingo in C1

Sconfitta con onore per il Futbol Cinco Bisceglie contro il Dream Team Palo in occasione della prima giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5.

Partita gradevole quella disputata dal sodalizio presieduto da Francesco Tritto, capace di tenere botta per tutto l’arco della prima frazione di gioco ai baresi, accreditati come una delle possibili pretendenti alla promozione in Serie B. Percentuali di possesso palla in favore degli ospiti guidati da mister Piacenza, ma Amato e D’Elia più di una volta provano in ripartenza a far male a Mastrorilli. Gara che si sblocca nella ripresa con il Palo avanti grazie a bomber Mazzone dopo 3’49”. La perla di Fabiano, rovesciata da cineteca all’11’ taglia le gambe agli uomini di Maurizio Di Pinto che nonostante tutto provano ad alzare il baricentro per rientrare in partita. Lo 0-3 di Marolla un minuto dopo chiude la pratica, anche se la rete biscegliese a firma Enzo Cassanelli (18’) ravviva il finale di gioco.

Futbol Cinco che deve fare tesoro del match odierno e proiettarsi immediatamente all’incontro di sabato prossimo, 3 ottobre, quando renderà visita alla Futsal Andria sul parquet di Ruvo di Puglia.