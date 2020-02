Zona 167, in Piazza Hackert ancora gozzoviglie e schiamazzi / FOTO

Poco o nulla è cambiato dall’incontro che i residenti della zona 167 hanno avuto lo scorso 23 ottobre con il primo cittadino. Piazza Hackert, dinanzi alla scuola “Sandro Pertini”, continua a essere location di festeggiamenti e gozzoviglie (notizia di alcuni giorni fa è lo scoppio di ciò è apparso più che un semplice petardo proprio nella piazza) con tanto di abbandono di rifiuti quali bottiglie di spumante, spesso infrante contro le panchine, bicchieri di plastica, candele per torte. pacchetti di sigarette.

Le foto che pubblichiamo risalgono a domenica 23 febbraio e sottolineano quanto resti ancora difficile far mantenere lindo un luogo in cui circolano bambini, cani portati a passeggio dai loro proprietari, ma anche coloro che scelgono di trascorrere serate piacevoli ai tavoli della piazzetta in maniera civile e decorosa.