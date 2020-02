Walter Lazzarin oggi a Bisceglie per presentare “Animali all’avventura”

“Animali all’avventura” è l’ultimo libro di Walter Lazzarin scrittore padovano che questa sera, alle ore 18.30, sarà protagonista alle Vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie.

Sarà un evento particolare quello di oggi, dedicato ad un pubblico speciale, quello dei bimbi dai 6 anni in su, senza disdegnare i più grandi. Lazzarin con la sua macchina da scrivere va in giro per il mondo fermandosi colto dall’ispirazione del momento per comporre tautogrammi, quei componimenti nei quali tutte le parole hanno la stessa lettera iniziale. La sua esperienza è raccontata letteralmente passo dopo passo nel suo blog “Scrittore per strada” e ora giunge in libreria con “Animali all’avventura”. A dialogare con l’autore ci sarà Mariablu Scaringella.