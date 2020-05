Voucher regionali per professionisti e impreditori, a Bisceglie utilizzabili da Sophia Coworking

La Regione Puglia ha pubblicato un bando per sostenere professionisti e imprenditori che utilizzano spazi e servizi di coworking. A Bisceglie è possibile utilizzare i voucher regionali dell’importo massimo di tremila euro da Sophia Coworking.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione, è riservata a lavoratori residenti in Puglia che abbiano compiuto i 18 anni, che esercitino un’attività professionale ed economica, e siano in possesso di altri specifici requisiti richiesti dall’Avviso pubblico.

“Crediamo fortemente in questa opportunità per i professionisti e gli imprenditori del nostro territorio, soprattutto giovani”, dichiarano Giuseppe Torchetti, Ettore De Toma e Anna Sciacca, fondatori di Sophia, “Siamo felici che la Regione Puglia continui a investire negli spazi di lavoro condiviso, tanto più dopo la lunga fase di emergenza più acuta”.

L’adesione a questo programma regionale rientra nella campagna “Ripartenza” che Sophia ha lanciato per vecchi e nuovi coworker, riorganizzando gli spazi di lavoro di via Monte San Michele, sanificando gli ambienti e studiando percorsi personalizzati per garantire la massima sicurezza.

È possibile prenotare un desk e tutti i servizi di Sophia col finanziamento regionale contattando direttamente il Coworking al numero: 3479721743.