Volontari biscegliesi di Legambiente in servizio di pattugliamento in città

Ci saranno anche i volontari biscegliesi di Legambiente a svolgere servizio di pattugliamento nelle zone centrali della città.

A renderlo noto è Alessandro Di Gregorio, presidente di Legambiente Bisceglie, dopo l’accordo intercorso tra Comune di Bisceglie e Protezione Civile. “Questo per controllare i cittadini che, incuranti delle disposizioni in tema di sicurezza”, afferma Di Gregorio, “sostano ingiustificatamente per strada. La pattuglia sarà collegata con la Polizia Locale per un pronto intervento atto a denunciare e sanzionare i trasgressori”.