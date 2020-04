“Voglio vederti danzare… a casa”, idea di Sonenalé per regalare buonumore a ritmo di musica / VIDEO

“In un periodo di isolamento forzato e spazio imposto, ci siamo chiesti se un momento di ballo potesse servire a farci sentire più liberi, per qualche minuto, e parte di una comunità danzante a distanza. Abbiamo chiesto a tutte le persone che ci seguono di regalarci la propria danza appartati nella loro casa, nel loro mondo, questo il messaggio redatto dalla realtà artistico-culturale Sonenalé.

“D’altra parte, guardare nelle case degli altri ed entrare nei loro mondi mi ha sempre incuriosito e in questo periodo sta capitando a tutti sempre più spesso di entrare nelle case degli altri attraverso una videocamera, che sia per una conferenza di lavoro o per un aperitivo on line con gli amici”, commenta il coreografo e danzatore biscegliese Riccardo Fusiello, tra i responsabili della realtà ideatrice.

“La richiesta è stata molto semplice e diretta: scegli una musica, una zona della tua casa e balla liberamente. Al nostro invito hanno risposto da tutta Italia (Milano, Roma, Firenze, Caserta e naturalmente dalla Puglia )”, ci spiega, “Abbiamo realizzato un montaggio e questa che vi mostriamo ne è la coreografia virtuale”.

Clicca in alto per visionare il lavoro realizzato.

Concept: Riccardo Fusiello

Realizzazione video: Agostino Riola

Produzione: Sonenalé