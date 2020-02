“Voci dal Fumo”, il Ricordo, la Poesia e la Musica con la Compagnia di Lettura “L’Ora Blu”

Si chiama “Voci dal Fumo” l’iniziativa ideata dalla Compagnia di Lettura “L’Ora Blu” di Bisceglie e in programma per domenica 16 febbraio alle 19 all’Auditorium san Domenico a Molfetta. L’idea, nata dal direttore artistico della Compagnia Zaccaria Gallo, è quella di unire il Ricordo dell’orrore vissuto durante la Shoah tra poesia e musica grazie alle lettrici e ai lettori della Compagnia e alla musica del Maestro Nico Arcieri e alla voce di Antonella Caputi (“InCanto in Musica”).

Declameranno versi commemorativi la coordinatrice della Compagnia, Marta Maria Camporeale, e Anna Altamura, Damiana Angione, Anna Aurora, Conchita Bufo Facchini, Stefania Deangelis, Enza Dell’Olio, Angela Di Modugno, Antonella Di Nardo, Maria Teresa Gallo, Maria Lacavalla, Maria Liseno, Maristella Lupone, Giulia Mastropierro, Mina Matichecchia, Marisa Murolo, Maria Sasso e Giacomo Valente.

L’ingresso è libero e gratuito.