ViviBisceglie: “Nostro intento è fare rete, no a contrasti con gruppi o associazioni”

Cresce nel numero, matura nelle ambizioni il movimento ViviBisceglie, nato da un’idea di Assolocali e Confommercio Bisceglie, capace di raggiungere nel giro di poco tempo un numero considerevole di adesioni tra pizzerie, ristoranti, pub, american bar, gelaterie, bar e pasticcerie. L’obiettivo è quello di promuovere le attività commerciali di settore nell’ambito del territorio.

“L’attività del nostro movimento”, spiegano Pino Cosmai e Tony Porcelli rispettivamente Presidente e Direttore di Assolocali, “è sinergica con la rete turistica del territorio del Conbitur, che Confcommercio promuove e sostiene, per la promozione e lo sviluppo del territorio, in un ambito turistico più ampio. Non intendiamo andare in contrasto con alcun gruppo Facebook o associazione di varia natura, anzi miriamo ad un aiuto reciproco ed al fare sistema”.

“Siamo certi che lavorando insieme”, concludono Cosmai e Porcelli, “si possano raggiungere traguardi ambiziosi per rendere ancor più competitiva l’economia turistica di Bisceglie”.