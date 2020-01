Vittoria Sasso, ventidue candidati di Sinergie supportano l’ex assessore

“Sinergie per Bisceglie” non è più un movimento civico a supporto del sindaco Angelantonio Angarano e della sua maggioranza, a dirlo è la referente e presentatrice della lista civica, nonché ex assessore, Vittoria Sasso ed a sottoscriverlo sono 22 candidati della lista civica alle scorse elezioni amministrative. Questa dichiarazione arriva come una chiara replica alle dichairazioni del capogruppo di Sinergie in consiglio comunale Pierpaolo Pedone (leggi qui)

Con una missiva inviata al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella e al Segretario Comunale Antonella Fiore, Vittoria Sasso ha chiesto che Sinergie per Bisceglie non venga: “annoverato tra le liste a supporto dell’attuale maggioranza comunale, con conseguente scioglimento del gruppo consiliare ad esso collegato”.

Tale decisione è stata quindi sottoscritta da 22 candidati della lista “Sinergie per Bisceglie” che hanno dichiarato “di condividere la decisione dell’ex assessore Vittoria Sasso di prendere le distanze dall’amministrazione comunale a causa dell’evidente divergenza dell’azione amministrativa attuata da quanto riportato nel programma elettorale da noi sottoscritto nel 2018”, inoltre i candidati hanno aggiunto “tale scelta, vogliamo precisarlo, non nasce da motivazioni di carattere personale ma, come ogni decisione esternata da Vittoria, nostra rappresentante, è stata oggetto di discussione nel gruppo di candidati della lista Sinergie per Bisceglie”.