Vittoria Sasso si dimette da assessore: “Delusione verso progetto civico mai realizzato”

“Avverto delusione nei confronti di un progetto civico nel quale ho fortemente creduto, ma che, purtroppo, non si è mai realizzato. Rassegno le dimissioni da assessore anche per via della solitudine in cui mi sono trovata a operare“.

Motiva così Vittoria Sasso le sue dimissioni da assessore comunale con deleghe all’istruzione, alle politiche sportive e giovanili e alla formazione.

“Intendo prendere le distanze da un’amministrazione che negli ultimi tempi sta dando sempre più l’idea di sopravvivere, e anche stentatamente, lasciando il paese in balia di sé stesso“.

Dopo la fuoriscita dalla giunta di Tonia Spina per curare il suo ruolo dirigenziale nel partito di appartenenza e il consequenziale approdo di Rosalia Sette, arriva quindi l’esigenza per il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano di colmare un’altra casella all’interno della giunta comunale. Le deleghe detenute da Vittoria Sasso passano ora nelle mani del primo cittadino in attesa di una nuova nomina assessorile.