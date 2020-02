Vittoria importante per la Diaz, sconfitte per Cinco e Futsal Bisceglie

Una vittoria e due sconfitte, questo il bilancio delle portacolori del calcio a 5 maschile biscegliese nei match giocati oggi pomeriggio.

Successo importantissimo per la Diaz che supera al PalaDolmen il fanalino di coda Free Time L’Aquila con il punteggio di 7-1. Primo tempo combattuto con i biancorossi di mister Di Chiano avanti 2-0 grazie alle reti di Russo ed Elia prima del gol abruzzese firmato da Giannandrea. Nella ripresa i biscegliesi cambiano marcia e dilagano grazie a Russo, alla doppietta di Elia, Cadini e De Liso. I tre punti odierni consentono alla Diaz di sganciarsi dalla penultima posizione, occupata ora dal Torremaggiore, e di agganciare a quota 14 punti l’Olympique Ostuni. Proprio nel prossimo turno, sabato 22 febbraio, Russo e soci saranno chiamati da un nuovo scontro salvezza in quanto si recheranno sul parquet del Torremaggiore.

Nulla da fare, invece, per il Futbol Cinco, sconfitto tra le mura amiche del “Centro Sportivo Olimpiadi” per 0-6 dal Futsal Bitonto, secondo in classifica, nel testacoda valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C1. Gli ospiti fanno valere la propria efficienza offensiva già nel primo tempo andando a segno quattro volte con Barbosa, Lovascio, Lorusso e Zerbini. Nella seconda frazione prima De Cillis e poi Tarantino arrotondano il punteggio condannando i biscegliesi alla quarta sconfitta consecutiva. In virtù dello stop odierno, il Futbol Cinco resta all’ultimo posto della graduatoria con 14 punti. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, i nerazzurri saranno ospiti del Futsal Brindisi.

Ancora uno stop, infine, per il giovanissimo Futsal Bisceglie che cede in trasferta per 13-5 sul parquet del Sammichele. I nerazzurri lottano per tutto l’arco della gara e vanno in rete con Sellak nella prima frazione e con Nanula e L’Erario, autore di una tripletta, nella ripresa. Per i padroni di casa da segnalare la tripletta di Rocha e le doppiette di Loschiavone, Console, Gheno e Maltauro. Completano il tabellino le segnature di Fernandes e Tunzi. Prossimo appuntamento per il Futsal Bisceglie sarà la gara casalinga contro il Real Rogit.

