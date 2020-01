Vittoria fondamentale per il Bisceglie Calcio, Montero abbatte il Rende

Vittoria di fondamentale importanza nello scontro salvezza per il Bisceglie Calcio che supera di misura il Rende nel recupero della ventesima giornata del campionato di Serie C ed in un solo colpo ritrova la vittoria dopo quattro mesi ed ottiene il primo successo casalingo in campionato. Decide la rete di Montero al 58’.

Nel 3-5-2 disegnato da mister Mancini trova posto dal primo minuto uno degli ultimi arrivati in maglia nerazzurra, il centrocampista Nacci. Davanti a Borghetto, il terzetto difensivo è composto da Turi, Hristov e Karkalis; quest’ultimo prende il posto dello squalificato Diallo. In mezzo al campo agiscono Rafetraniaina, Nacci e Romani con Mastrippolito ed Armeno sulle corsie; inedita coppia d’attacco formata da Montero e capitan Ebagua. Gli ospiti rispondono con un modulo speculare che vede la presenza di Libertazzi e Vivacqua come terminali offensivi.

Fase di studio molto prolungata in avvio di gara, i padroni di casa prendono in mano le operazioni non riuscendo, però, a creare occasioni degne di nota nei primi venti minuti. Al 21’ si fanno vedere gli ospiti e sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma l’incornata di Collocolo si perde alta di pochissimo. Sei minuti più tardi risponde Ebagua con un tentativo velleitario in acrobazia che termina sul fondo mentre sessanta secondi dopo, dall’altra parte del campo, azione fotocopia da parte di Libertazzi ma la sua conclusione acrobatica è facilmente controllata da Borghetto. Al 34’ ci prova Romani con una girata di destro su punizione calciata da Rafetraniaina ma la sfera sorvola la traversa. Nel finale di frazione si scaldano gli animi in campo e ne fanno le spese Karkalis, Nossa e Montero, tutti e tre ammoniti dal direttore di gara. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo avaro di emozioni e molto spezzettato a causa dei numerosi falli commessi dalle due formazioni.

L’avvio di ripresa non modifica l’andamento dell’incontro, sempre molto spezzettato in virtù delle numerose interruzioni provocate dalle due squadre che badano soprattutto a non scoprirsi. Allo scoccare del cinquantasettesimo, però, arriva l’episodio che sblocca la partita. Ebagua conquista un calcio di punizione sull’out di destra, si incarica della battuta Armeno che trova al centro dell’area Montero la cui girata aerea trafigge Savelloni portando in vantaggio i suoi. Sei giri di lancette più tardi, il Bisceglie va vicinissimo al raddoppio con il colpo di testa di Ebagua ma il grande riflesso dell’estremo ospite nega la gioia del gol al capitano nerazzurro. I calabresi faticano a reagire ma a venti minuti dal termine sfiorano il pareggio con Rossini, bravo a raccogliere una palla vagante nell’area stellata ma impreciso al momento della battuta a rete. Nell’ultimo quarto di gara il Rende tenta il tutto per tutto inserendo un’altra punta, Morselli, ma sono i nerazzurri ad andare nuovamente ad un passo dal raddoppio all’82’ con il neo entrato Gatto che entra in area e con un destro a giro sfiora il palo alla sinistra di Savelloni. Centoventi secondi più tardi i tentativi di rimonta degli ospiti si complicano con il rosso diretto sventolato a Blaze, autore di un fallo da dietro ai danni di Turi. Nel primo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara Rafetraniaina prova a chiudere la gara con una gran botta dalla distanza ma il tentativo è disinnescato da Savelloni. Poco male per i nerazzurri che non rischiano più nulla fino al fischio finale e portano a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

La prima vittoria al “Ventura” in campionato consente al Bisceglie di portarsi a quota 17 punti in classifica e di ridurre momentaneamente a sette le lunghezze di distanza dalla Virtus Francavilla, impegnata stasera sul campo della Reggina. Prossimo impegno per Ebagua e soci sarà la temibile trasferta sul campo del Potenza in programma domenica, 26 gennaio, alle ore 17.30. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)

BISCEGLIE-RENDE 1-0 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE: Borghetto, Nacci, Mastrippolito (65’ Petris), Armeno, Montero, Rafetraniaina, Ebagua (74’ Gatto), Romani (83’ Ungaro), Karkalis, Turi, Hristov. A disp: Casadei, Tarantino, Camporeale, Longo, Sierra, Ferrante, Tessadri, Zibert. All: Mancini

RENDE: Savelloni, Ampollini, Collocolo (73’ Morselli), Libertazzi (85’ Cipolla) (92’ Godano), Vivacqua, Rossini, Blaze, Nossa, Fornito (73’ Giannotti), Murati, Vitofrancesco. A disp: Palermo, Borsellini, Origlio, Germinio, Ndiaye. All: Rigoli

MARCATORI: 57’ Montero

AMMONITI: 35’ Karkalis (B), 35’ Nossa (R), 37’ Montero (B), 50’ Ebagua (B), 57’ Ampollini (R), 92’ Murati (R)

ESPULSO: 84’ Blaze (R)

ARBITRO: Kumara (Verona). ASSISTENTI: Andulajevic (Messina), De Pasquale (Barcellona Pozzo di Gotto)