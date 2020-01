Vittoria di carattere dei Lions a Nardò

I Lions Bisceglie si aggiudicano il dery contro Nardò espugnando il domicilio dei neretini per 71-66, nella gara in programma per il diociottesimo turno del campionato di serie B, girone D, di basket.

Biscegliesi subito propositivi in avvio, (4-10 grazie a due triple di Mathias Drigo), poi arriva la risposta dei padroni di casa che controbattono nel cuore del match, venendo nuovamente superati dai nerazzurri prima dell’intervallo lungo, chiuso in vantaggio grazie ad un parziale di 8-0.

Marini e Rossi permettono l’allungo ad inizio terzo quarto (31-38), Nardò esce alla distanza e si porta sul 37-38. Poco male, perchè i biscegliesi si rendono protagonisti di un perentorio +16, decisivo nella costruzione del blitz.

L’ultimo segmento di gara vede Nardò impegnato in uno scatto d’orgoglio che vale il provvisiorio 60-67, i ragazzi di coach Marinelli amministrano con lucidità e portano a casa il dodicesimo stagionale.

Con la vittoria in terra salentina, i Lions salgono a quota 24 punti in classifica, mantenendo il quarto posto (qui la classifica completa).

Rossi e compagni avranno solo pochi giorni di tregua, dato che torneranno in campo giovedì 30 gennaio in un altro derby contro Ruvo, match che si disputerà al “PalaPoli” di Molfetta.

NARDO’ – LIONS BISCEGLIE 66-71

Nardò: Burini 13, Cepic, Coviello 23, Azzaro 8, Visentin 9, Peroni 9, Bjelic 4, Fiusco, Tyrtyshnyk, N.e.: Minò, Baccassino, Dall’Atti. Allenatore: Gianluca Quarta.

Lions Bisceglie: Rossi 8, Cantagalli 3, Dri 5, Drigo 19, Marini 22, Zugno 6, Maresca 4, Chiriatti 4, Mazzarese. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Matteo Spinelli, Stefano Barilani di Roma.

Parziali: 17-17; 29-31; 43-57.

Note: usciti per cinque falli Maresca, Marini. Tiri da due: Nardò 15/28, Lions Bisceglie 22/41. Tiri da tre: Nardò 6/30, Lions Bisceglie 6/20. Tiri liberi: Nardò 18/26, Lions Bisceglie 9/13. Rimbalzi: Nardò 42, Lions Bisceglie 36. Assists: Nardò 10, Lions Bisceglie 12.