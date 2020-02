Virtus Bisceglie, vittoria di misura contro la Ruvese

Seconda affermazione di misura consecutiva per la Virtus Bisceglie che supera per 2-1 la Ruvese nel match disputatosi al “Fausto Coppi” di Ruvo e valevole per la diciottesima giornata del campionato di seconda categoria girone A.

Le reti biscegliesi portano la firma di Touray e Bellifemmine.

Con i tre punti ottenuti, la squadra di Vernice consolida la quarta posizione con 36 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 1 marzo, i bianco blu ospiteranno al “Di Liddo” lo United Monte Sant’Angelo sconfitto per 7-1 dall’Atletico Peschici.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Antonio Pedone