Virtus Bisceglie: Vernice nuovo tecnico, colpo Trawally in attacco

Il nuovo corso in casa Virtus Bisceglie si chiama Gennaro Vernice. Il tecnico coratino è il prescelto dalla società biscegliese per guidare la squadra nel campionato di Seconda Categoria dopo l’esonero di mister Renato Di Corrado, avvenuto dopo la sconfitta subita per 2-1 sul campo della Virtus Castelluccio Sauri.

L’avventura di Vernice, allenatore con alle spalle esperienze nei campionati dilettantistici pugliesi e del nord Italia, sulla panchina della Virtus Bisceglie è cominciata nel miglior dei modi con una vittoria per 2-0 contro la Gioventù Calcio San Severo nel match disputatosi al “Di Liddo” domenica scorsa, 15 dicembre. Un successo nel segno del nuovo acquisto Foday Trawally, autore della doppietta che ha permesso ai biscegliesi di superare i garganici, tornare al successo dopo due sconfitte consecutive e di chiudere al meglio il girone d’andata del campionato. L’attaccante gambiano, autentico colpo di mercato per la categoria, torna a giocare a Bisceglie dopo l’esperienza positiva vissuta con il Don Uva, società con la quale ha conquistato due promozioni consecutive. Il calciatore classe ’96 ha trascorso il primo scorcio di questa stagione nel campionato di Promozione con la maglia del Noicattaro siglando anche una rete.

L’arrivo di Trawally dimostra la volontà della società di migliorare l’attuale quarto posto in classifica e colmare le sei lunghezze di distanza dalla capolista Alter Calcio Palese nel girone di ritorno che si aprirà, dopo la sosta per le festività, domenica 5 gennaio con la sfida casalinga al fanalino di coda Fulgor Molfetta. (Foto: pagina ufficiale Virtus Bisceglie)