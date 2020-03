Virtus Bisceglie, una vittoria che vale il terzo posto

Terza affermazione consecutiva per la Virtus Bisceglie che supera per 3-0 lo United Monte Sant’Angelo nel match disputatosi al “Di Liddo” e valevole per il diciannovesimo turno del campionato di seconda categoria girone A.

Le reti biscegliesi portano la firma di Bellifemmine, Todisco e De Candia su rigore.

A seguito della vittoria interna, i ragazzi di Vernice si portano a quota 29 punti ed in virtù della sospensione della partita tra Virtus Castelluccio dei Sauri e Atletico Peschici, significa terza posizione in classifica.

Nel prossimo turno, i biancazzurri affronteranno la seconda forza del girone Alter Calcio Palese.

RISULTATI E CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA GIRONE A