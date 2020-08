Virtus Bisceglie, termina il rapporto con mister Vernice

In attesa di conoscere l’esito della domanda di ripescaggio in Prima Categoria, la Virtus Bisceglie comunica che, a causa di impegni lavorativi, mister Gaetano Vernice non guiderà la compagine biancazzurra nella stagione 2020-2021.

Christian Cataldo

In attesa del nuovo tecnico, il sodalizio biscegliese continua a rimpinguare la rosa. Difatti, agli innesti di De Cillis e Logoluso si aggiungono quelli del portiere Christian Cataldo e del difensore Giuseppe Dell’Oglio. classe ’01 compie i primi passi nelle Medaglie d’Oro Barletta. Nel 2018-2019 approda al Barletta 1922 dove disputa due campionati regionali Under 19. Dell’Oglio invece ha indossato le casacche di Vigor Trani, Unione Calcio Bisceglie nel 2017-2018 e Sporting Donia in promozione.