Virtus Bisceglie, pareggio esterno contro il Canusium

Terzo risultato utile consecutivo per la Virtus Bisceglie che al “San Sabino” di Canosa impatta per 2-2 contro i padroni di casa del Canusium nel quattordicesimo turno del campionato di seconda categoria girone A.

Le reti biscegliesi portano la firma di Trawally e Colangelo mentre, per i padroni di casa, hanno segnato Tesse e Digiovinazzo.

A seguito del risultato ottenuto in trasferta, i ragazzi di Vernice si portano a quota 29 punti in compagnia del Peschici sconfitto per 3-2 dal Gioventù Calcio San Severo.

Nel prossimo turno, in programma domenica 2 febbraio, la Virtus Bisceglie ospiterà al “Di Liddo” il Top Player Minervino battuto per 3-0 dall’Ascoli Satriano.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATAC

Foto: Pagina Facebook Virtus Bisceglie