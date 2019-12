Virtus Bisceglie, oggi il recupero contro lo United Monte Sant’Angelo

Dare continuità alla vittoria contro la Gioventù Calcio San Severo. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie che, questo pomeriggio, domenica 29 dicembre, alle ore 14.30, sarà di scena allo stadio “Nuovo” di Monte Sant’Angelo ospite della squadra locale garganica nella gara di recupero dell’ottava giornata del campionato di seconda categoria girone A.

I ragazzi di Vernice mettono nel mirino l’ottava affermazione in undici gare di campionato per riportarsi al terzo posto. Un match che nasconde insidie poiché il Monte Sant’Angelo vuole proseguire la striscia positiva di risultati dopo la vittoria per 6-0 sulla Fulgor Molfetta ed il pareggio esterno per 0-0 contro il Canusium Calcio.

La gara tra i bianconeri ed i biscegliesi sarà diretta da Walter Cilli di Barletta.

Foto: Pagina facebook Virtus Bisceglie