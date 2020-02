Virtus Bisceglie, secca sconfitta contro la capolista Trinitapoli / CLASSIFICA

Si ferma contro in casa della capolista Trinitapoli la striscia positiva di risultati da parte della Virtus Bisceglie battuta per 3-0 nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di seconda categoria girone A. Contesa decisa dalla doppietta di Stefanini e dal sigillo di Miccolis.

A seguito del ko rimediato contro la capolista, i biscegliesi rimangono al quarto posto in classifica con 30 punti. Nel prossimo turno, in programma, domenica 16 febbraio, i biancazzurri ospiteranno al “Di Liddo” l’Atletico Peschici vittorioso per 1-0 sul campo del Top Player Minervino.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Pagina facebook Virtus Bisceglie