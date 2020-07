Virtus Bisceglie, Montrone: “Inoltreremo domanda di ripescaggio in Prima Categoria”

Concluso il campionato di seconda categoria con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, è tempo di programmare il futuro in casa Virtus Bisceglie in quello che sarà il terzo anno di vita del sodalizio biancazzurro.

“Inoltreremo a breve la domanda di ripescaggio per la Prima Categoria – esordisce il capitano Andrea Montrone. – Siamo arrivati ufficialmente terzi e,in virtù dell’ottimo campionato effettuato e i meriti acquisiti, ci sono buone possibilità che la domanda venga accolta”.

A partire dal mese di dicembre i biscegliesi furono guidati da Gennaro Vernice che dovrebbe confermato anche nella prossima annata così come tutto lo staff tecnico. “Lo staff – afferma Montrone -, sarà confermato in toto, mentre, per quanto concerne mister Vernice, da parte nostra c’è tutta la volontà di confermarlo, ma dobbiamo verificare anche le questioni attinenti gli orari degli allenamenti”.

Capitolo mercato e prospettive future: “Tanti giocatori sono in standby – dichiara il biancazzurro -. Ci saranno parecchi movimenti in entrata e qualche operazione in uscita. I primi giocatori saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Posso dire che faranno parte della rosa Napoletano, Tommasi, Foday e Di Pinto i quali si sono ben distinti nella precedente annata. Puntiamo a fare un campionato competitivo e magari ripetere quanto fatto in questa stagione, strizzando l’occhio ai playoff”.