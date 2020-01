Virtus Bisceglie, affermazione esterna contro l’Ascoli Satriano

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Bisceglie che supera in trasferta per 2-0 l‘Ascoli Satriano nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone A e disputatosi al “Comunale” della cittadina foggiana.

Le reti biscegliesi portano la firma di Trawally e Binetti. Con i tre punti conquistati, i ragazzi di Vernice si portano a quota 28 punti in classifica.

Nel prossimo turno, in programma domenica 26 gennaio, i biancazzurri saranno di scena al “San Sabino” di Canosa ospiti del Canusium vittorioso per 9-0 sulla Fulgor Molfetta.

Foto: Pagina facebook Virtus Bisceglie