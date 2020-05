Viminale pubblica nuova autocertificazione: “Controlli mirati a evitare assembramenti”

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato nella giornata di ieri, 3 maggio, il nuovo modello di autocertificazione da esibire in caso di controlli da parte delle Forze dell’ordine.

Il Viminale ha comunque precisato che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

In ogni caso gli operatori di polizia avranno comunque dei moduli che potranno essere compilati al momento dalle persone al momento del controllo. Ogni spostamento deve ancora essere giustificato con il modulo, ma il governo ha specificato che, chi va al lavoro, potrà esibire un tesserino. Non serve, invece, per andare a fare running o attività fisica in generale. Sarà necessario compilare il modulo scaricabile per giustificare le visite mediche e quelle ai congiunti, indicando il grado di parentela ma non l’identità della persona che si va a trovare.

I controlli saranno maggiormente mirati a evitare assembramenti.

Clicca qui il modello di autocertificazione.