Videoconferenza tra Amministrazione e titolari asili nido, ludoteche e centri ludici in vista della “fase 2”

Proseguono gli incontri dell’Amministrazione Comunale con le varie categorie socioeconomiche della città per raccogliere gli umori, le esigenze, le proposte in vista della “fase due”. Proficuo l’incontro in remoto tenutosi con i titolari di asili nido, ludoteche, centri ludici per la prima infanzia, che, con una propria delegazione, si sono fatti portavoce non solo delle difficoltà come categoria economica ma anche delle esigenze delle famiglie con minori nella fascia 0-11 anni.

La rappresentanza ricevuta in videoconferenza dal Sindaco Angarano e dall’assessore al ramo, Roberta Rigante, ha chiesto all’Amministrazione di portare sui tavoli istituzionali di tutti i livelli l’importanza della loro riapertura in vista della ripresa delle attività economiche, come necessario ed indispensabile sostegno alle famiglie che dovranno riprendere il proprio lavoro nonché come fondamentale servizio educativo, anche considerata la improbabile riapertura della scuola materna.

Non sono state sottaciute le difficoltà organizzative connesse alla riapertura di questi servizi, che dovranno essere ripresi comunque nella più totale sicurezza di operatori e bambini. Verranno quindi raccolti in un documento proposte che saranno formalmente presentati all’Amministrazione comunale e che la stessa si è impegnata, come già fatto per altre categorie economiche, a rappresentare a Governo e Regione.

Tra gli argomenti trattati, la proposta di un sostegno alle famiglie alla ripresa di questi servizi, nonché la richiesta di una maggiore attività di controllo sulle realtà che, durante l’estate in particolar modo, si occupano di colonie estive e attività per bambini, affinché il rispetto dei requisiti strutturali e delle nuove norme di convivenza sia garantito ovunque e non solo nelle strutture “ufficiali”.

“La eventuale fase 2 di questa emergenza”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “dovrà svolgersi prestando attenzione e cura a tutti gli ambiti socioeconomici della Città e questa attività di confronto è finalizzata appunto a garantire l’ascolto delle diverse categorie che compongono il nostro tessuto sociale, economico, commerciale, produttivo e imprenditoriale per un’opportuna condivisione. In questi giorni continueremo questa attività di dialogo e raccordo”.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO sottoscritto anche da LILLIPUT, ludoteca e centro ludico di prima infanzia; IL RANOCCHIO, ludoteca e centro ludico di prima infanzia; AMBARABÀ, ludoteca; HAKUNA MATATA, asilo nido; STELLA STELLINA, asilo nido e scuola dell’infanzia paritaria; OASI DI PETER PAN, micro nido; MINNIECLUB, baby parking; ALBERO AZZURRO, baby parking.