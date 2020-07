Vicini al termine i lavori del Centro Caritas Misericordia / VIDEO

Procedono senza sosta i lavori nel nuovo Centro Caritas della parrocchia della Misericordia, ormai vicini al termine dei lavori ed alla apertura.

“Ormai stiamo alle battute finali – fanno sapere dalla parrocchia – pitturazione degli ambienti e montaggio accessori. Un lavoro di manutenzione straordinaria e di riqualificazione di alcuni spazi nella parte seminterrato della chiesa. Negli ambienti ricavati svolgeremo tutte quelle attività legate al servizio di assistenza Caritas: deposito e distribuzione viveri, servizio scolastico, centro d’ascolto ed altre attività”.

“Gli stessi ambienti potranno essere utilizzati per incontri di formazione – fanno sapere – e per tutte le altre attività legate alla pastorale parrocchiale. La Provvidenza ci ha sostenuto nelle fasi iniziali dei lavori, grazie anche al contributo del fondo 8×1000 alla Chiesa Cattolica che copre, però, solo una parte delle spese; è necessario, quindi, l’aiuto di tutti. Un piccolo contributo, nella gioia di aver aggiunto un tassello importante per la realizzazione di un’opera segno di carità e di vicinanza a chi si ritrova, per un motivo o per l’altro, nel bisogno. Chiunque volesse può rivolgersi, in parrocchia, a don Michele o don Piero”.