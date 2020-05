“Viaggi & miraggi”, primo appuntamento in diretta Facebook con l’Associazione 21

Si terrà oggi, domenica 10 maggio, alle 17, “Viaggi & miraggi”, il primo appuntamento di Salotto 21, la “chiacchierata domenicale” in diretta Facebook su temi di attualità sociale, organizzata dall’Associazione 21 di Bisceglie. A intervenire sull’argomento del giorno, vale a dire il viaggio, i giovani biscegliesi Adriano Divito, Antonella Amoruso, Daniela Mastrogiacomo, Domenico Monopoli e Monica Guglielmi.

“Abbiamo voluto creare uno spazio di racconto e di sogno, un luogo dove poter condividere il proprio vissuto, la propria esperienza, i propri passi. E così, grazie ad alcuni amici, voleremo in Spagna, Russia, Francia, Colombia, Portogallo e non solo, per viaggi di piacere, lavoro, ricerca, avventura o studio. Tutto comodamente seduti nel nostro salotto”, spiega Elisabetta Valente, ideatrice della rubrica e tra i fondatori dell’associazione, nata a settembre del 2019.

“Abbiamo dovuto annullare gli ultimi due incontri di Common Ground, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva organizzato a Palazzo Tupputi insieme all’associazione Cercasi un fine, che ha visto la partecipazione e l’interesse di decine e decine di biscegliesi” aggiungono gli organizzatori. “Adesso torniamo, in un luogo forzatamente virtuale dove speriamo di incontrare e di far incontrare tanti amici che hanno voglia di viaggiare con noi per un tratto di strada”.

L’appuntamento avrà luogo in diretta sulla la pagina Facebook dell’associazione “21bisceglie” e chiunque potrà parteciparvi, ponendo domande agli ospiti, proponendo nuove mete o ancora raccontando le proprie esperienze di viaggio. Prossimi incontri si terranno domenica 17 e 24 maggio, rispettivamente sui temi della città “ideale” e dell’arte.