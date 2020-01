Via libera al progetto di scambio culturale “Bridge the gap” per la scuola “Battisti – Ferraris”

La scuola Secondaria di Primo Grado “Battisti – Ferraris” di Bisceglie si appresta a prendere parte al progetto di Youth Exchange Erasmus “Bridge the gap”, ideato da un gruppo di alunni del terzo anno dello stesso istituto biscegliese (anno scolastico 2018/19). Creato con il coordinamento dell’associazione “InCo” di Molfetta, il progetto “Bridge the gap” prevede lo scambio di giovani provenienti da cinque paesi ed extraeuropei nel mese di Giugno. Lo scambio è solo l’ultima fase di un’attività svolta dagli stessi ragazzi nel corso dell’anno scolastico 2018/19, basato su un laboratorio di europrogettazione curato da Luigi Balacco, coordinatore dell’associazione “InCo”, dalle volontarie europee in servizio alla “Battisti – Ferraris”, e dalla professoressa Lucrezia Germinario, tutor e referente del progetto. Un’opportunità di crescita per i ragazzi che ne prenderanno parte, con la particolarità di essere stati loro stessi ideatori, partecipanti attivi e fruitori finali del progetto.