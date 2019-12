Via La Spiaggia, Ztl non attiva fino a fine febbraio

E’ stata emanata e pubblicato sull’albo pretorio on line del sito del Comune di Bisceglie l’ordinanza sindacale n. 286 che “sospende l’operatività dell’area pedonale in via La Spiaggia […] fino alla data del 29 febbraio 2020“, come si legge nel documento (clicca qui).

La decisione è stata intrapresa in seguito “all’istanza proposta in data 10.12.2019 da alcuni titolari di pubblici esercizi con sede in via La Spiaggia con cui si richiede una sospensione parziale alla circolazione del traffico in via la Spiaggia per il periodo invernale”.

“Detta istanza è motivata in quanto durante il periodo invernale via La Spiaggia non è frequentata quale area pedonale al pari della stagione estiva e che la sua transitabilità con veicoli favorirebbe la fruizione delle attività commerciali ivi esistenti atteso che le aree di sosta disponibili nelle immediate vicinanze sono alquanto limitate e che la distanza delle altre aree di parcheggio disincentiva l’utenza a frequentare i locali siti in detta via”, recita la nota.

Tale ordinanza è stata redatta anche in seguito al parere favorevole della locale Confcommercio.