Via La Spiaggia torna pedonale. Sarà riattivata Ztl

Termina quest’oggi, sabato 29 febbraio, la validità dell’ordinanza sindacale n. 286 del 2019 che “sospende l’operatività dell’area pedonale in via La Spiaggia”.

Da domani, domenica 1° marzo, la strada in questione tornerà a essere esclusivamente pedonale e, pertanto, il varco Ztl sarà attivo 24 ore su 24. Chi percorrerà, dunque, via La Spiaggia senza l’apposito pass rilasciato dal Comando della Polizia Locale incorrerà nelle sanzioni previste dal regolamento.

Tale restrizione non varrà per abitanti e commercianti di via La Spiaggia per il carico e scarico merci.