Via La Spiaggia, effettua una retromarcia e inclina palo della pubblica illuminazione

Nella tarda mattinata di oggi, 25 luglio, un furgone deputato allo scarico merci in via La Spiaggia ha divelto quasi completamente un palo della pubblica illuminazione posto lungo il perimetro del porto.

In una non particolarmente attenta azione di retromarcia, il mezzo ha dapprima urtato poi, proseguendo, ha inclinato il palo fino al momento in cui passanti e titolari di locali della zona hanno fatto notare al conducente l’esito della manovra maldestra.

Segnalato l’accaduto alle autorità, il conducente è stato rilevato e dovrà ora risarcire i lavori di manutenzione del palo divelto.