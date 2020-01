Vetrano e Randisi tornano a Bisceglie con il loro Riccardo 3

Riccardo 3 (e non terzo). Questo è il titolo dello spettacolo che Enzo Vetrano, insieme al suo storico compagno di lavoro Stefano Randisi, porterà in scena al Teatro Politeama Italia di Bisceglie oggi, venerdì 10 gennaio. I due saranno ospiti della rassegna teatrale di sistemaGaribaldi, che li aveva già visti protagonisti a novembre con lo spettacolo Totò e Vicè tratto da Franco Scaldati.

In una formazione completata da Giovanni Moschella, alle ore 21 la coppia di attori e registi teatrali metterà in scena un adattamento di Francesco Niccolini liberamente ispirato alla tragedia di Shakespeare. Una rilettura contemporanea che sottrae il personaggio alla dimensione storica del medioevo inglese per proiettarla in quella senza tempo della malattia mentale. Così il dramma diventa terapia psichiatrica.

“Dal giorno felice in cui ho incontrato Enzo e Stefano, il testo che avevo scritto è cambiato pochissimo, come raramente mi accade, eppure è cambiato radicalmente: ha trovato in un ospedale psichiatrico la sua collocazione, e nella tragedia di un celebre pluriomicida francese, Jean-Claude Romand, sul quale avevo lavorato più di dieci anni fa per conto della televisione svizzera, un’autentica reincarnazione. Questo Riccardo ha così assunto i panni non solo del mostro, ma anche quelli di un uomo che chiede di essere liberato da un corpo che lo tormenta”, è il commento di Niccolini.