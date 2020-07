Valorizzazione e fruizione beni ecclesiastici, circa un milione al Capitolo della Cattedrale

Sulla personale pagina Facebook l’assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone ha pubblicato la graduatoria dei soggetti ammissibili al bando per la valorizzazione e la fruizione dei beni ecclesiastici. L’avviso, che prevedeva inizialmente una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, è stato implementato, lo scorso 6 luglio, a 40.

Anche un prezioso bene della città di Bisceglie figura nella graduatoria dei “soggetti ammissibili a finanziamento”: il Capitolo della Cattedralecon il progetto dal titolo “Storia, riti e racconti nella Cattedrale – interventi integrati per il restauro di cripta, sepolcreto, matronei e percorsi di collegamento con allestimento bookshop, forniture multimediali e servizi laboratoriali per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di san Pietro – Bisceglie (BT)”. Importo complessivo del finanziamento europeo è di 997.000 euro.

Sono 6 in tutto i progetti finanziati nella Bat (2 a Barletta, 1 a Bisceglie, Trani, Canosa di Puglia e Andria), 18 in Provincia di Bari, 10 in Provincia di Foggia, 8 in Provincia di Lecce, 3 in Provincia di Brindisi e 3 in Provincia di Taranto.

“Abbiamo lavorato per recuperare ulteriori risorse. La partecipazione era troppo significativa per non tenerne conto”, ha spiegato l’assessore Capone, “Questo vuol dire che il messaggio è arrivato forte e chiaro e che la Puglia ha riconosciuto nei beni ecclesiastici un’opportunità per tutti”.