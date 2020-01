Valente (Bisceglie Rugby): “Grazie Vittoria Sasso per l’impegno profuso, buon lavoro Assessore Acquaviva”

La notizie delle dimissioni di Vittoria Sasso dalla carica di Assessore con delega allo sport, alle politiche giovanili, alle politiche educative e scolastiche (leggi qui) trova i primi riscontri nella parole di Edmondo Valente, responsabile sviluppa della Bisceglie Rugby.

“Non posso esimermi dall’esternare solidarietà nei confronti di Vittoria Sasso per avere preso una decisione sicuramente sofferta ma, evidentemente, necessaria”, esordisce Valente, “stante l’abnegazione e la serietà con cui la Sasso ha ricoperto e portato avanti la sua carica istituzionale. In diverse occasioni ho avuto modo di interagire e confrontarmi con Vittoria Sasso al fine di condividere le molteplici attività, alcune già svolte ed altre in programmazione sia in ambito sportivo, con la squadra femminile di rugby tra le prime in ordine di risultati sportivi ottenuti in Puglia, sia con la scuola di rugby che vanta il vivaio giovanile più florido nella nostra regionale, sia in ambito sociale attraverso il progetti scolastici basati sulla lotta al bullismo e alla inclusione sociale dei più disagiati”.

“Innumerevoli e costanti i sacrifici che tutti noi facciamo giorno dopo giorno per mantenere al massimo i nostri livelli sportivi”, ricorda il responsabile sviluppo Bisceglie Rugby, “e che Vittoria Sasso ha verificato personalmente in diverse occasioni partecipando a convegni ed incontri organizzati dall’Associazione sportiva finanche presenziando in campo durante le partite di rugby, della femminile e i concentramenti delle giovanili che tra l’altro hanno portato tutto il mondo rugbistico pugliese a Bisceglie ed anche in trasferta per vedere il “Sei Nazioni”, evento sportivo a tiratura internazionale, per verificare con mano la serietà dell’operato svolto ed anche per conoscere meglio il messaggio educativo, solidale e sociale che il rugby da sempre vuole trasmettere”.

“Oggi mi sento in dovere di riconoscere merito all’Assessore Vittoria Sasso per il suo impegno reso alla città”, sottolinea Edmondo Valente, “la sua disponibilità e tenacia nel supportarci e stimolarci a migliorare la nostra Associazione e conseguentemente anche il nostro territorio. Per la cordiale disponibilità con cui ha sempre lavorato a disposizione delle associazioni senza limite nell’impegno, oggi non posso che dire: Grazie Vittoria. E’ doveroso, altresì, congratularmi ed augurare buon lavoro al neo assessore incaricato con delega allo sport, Loredana Acquaviva, affinché possa continuare con produttività il proficuo lavoro fin ad ora svolto, nella collaborazione reciproca, avendo un solo unico fine comune, migliorare la nostra splendida Bisceglie”.