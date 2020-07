“Vacanze pugliesi”: nuova collaborazione tra Stornaiolo-Solfrizzi e Domenico Velletri

«Riparti dalla Meraviglia», si chiama così la campagna di Pugliapromozione e della Regione Puglia per incentivare l’economia turistica pugliese.

La campagna, dal valore di circa due milioni di euro su tv, carta stampata e social, ha previsto uno spot del regista Alessandro Piva, che sarà trasmesso dal 13 luglio al 15 agosto sui canali sport, cinema e arte di Sky e su la7, scatti fotografici che raccontano scorci e paesaggi da nord a sud della Puglia che andranno sui giornali locali e un programma in dodici puntate, registrate in altrettante località pugliesi, «Vacanze Pugliesi», condotto da Toti & Tata, il duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in onda sulle tv locali e lanciato anche sui canali social, con InchiostrodiPuglia come capofila.

La Puglia sarà narrata nel corso di un viaggio su un camper Vostok100k dal giornalista e videomaker Lorenzo Scaraggi. Nel programma di promozione c’è «Progetto Eroi», una misura per ospitare mille operatori socio sanitari attivi nel periodo Covid- 19 in forma gratuita per due notti.

Zampino biscegliese nelle grafiche e nelle animazioni del progetto “Vacanze pugliesi”: quello dell’artista biscegliese Domenico Velletri, non nuovo a collaborazioni professionali con Solfrizzi e Stornaiolo.

«La Puglia – ha ricordato il presidente della Regione, Michele Emiliano – in questo momento è ritenuta dagli italiani una delle mete turistiche più sicure e, secondo una indagine recentissima di SWG che la pone in vetta alla classifica delle regioni italiane scelte come meta possibile della propria vacanza 2020, il 21% degli italiani intende optare per la Puglia, seguita da Sicilia, Toscana,Sardegna e Veneto».