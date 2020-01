“Uragano di stelle”, in rotazione radiofonica l’ultimo singolo di Sarah Di Pinto / VIDEO

“Uragano di stelle”, in radio e negli store digitali dal 13 gennaio, è il titolo del singolo d’esordio della giovane cantante biscegliese, 22enne, Sarah Di Pinto, un brano il cui sound e la cui struttura richiamano con gran forza le sonorità dell’indie-pop italiano, con nuances internazionali.

Il brano è una dichiarazione d’amore vero che affronta insicurezze e incertezze, ma anche l’unicità di un sentimento in grado di rendere possibile l’impossibile, facile il difficile e utile l’inutile. “Uragano di stelle” è il primo di una serie di brani, con cui l’artista intende costruire il proprio progetto di inediti, ponendo la propria crescita artistica in parallelo a quella umana e personale; è stato interamente scritto da Sarah, arrangiato e prodotto da Max Calò, Presto il video, girato nella Darsena di Rimini, per la regia di Marco Cavalli.

Autori: Sarah Di Pinto e Carla Parlato

Compositori: Sarah Di Pinto

Produttore: Massimiliano Calò

Arrangiamento: Massimiliano Calò

Mix e master: Massimiliano Calò e Pino Iodice presso Studio8Recording

Project management, immagine e comunicazione: Rita Biganzoli (AbacusWeb)

Fotografia: Chiara Sardelli MUA: Alessia Bossi

Artwork: Carlo Montanari (Chars In Sky Design)

Etichetta: Latlantide – Distribuzione: Believe Digital