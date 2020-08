Uomo scivola sugli scogli, trasportato in ospedale

Alle ore 18.30 di sabato 15 agosto un uomo di 40 anni di Barletta, camminando sugli scogli di un tratto costiero del lungomare Paternostro, nelle vicinanze del camping, è caduto in acqua, ferendosi. Immediatamente soccorso dagli altri bagnanti presenti in zona, l’uomo è stato poi assistito da un’ambulanza in servizio 118 e da due unità dei Vigili del Fuoco, che lo hanno recuperato dall’acqua e trasportato a riva. L’operazione è durata circa due ore.

Gli operatori dell’ambulanza e i Vigili del Fuoco, per raggiungere il tratto costiero, hanno dovuto sfruttare l’entrata di una villa privata. L’uomo è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria.