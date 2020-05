Universo Salute, riprendono le attività di ricovero

Universo Salute comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa di contenimento della diffusione dell’infezione da Covid-19, riprendono tutte le attività di ricovero, di seguito elencate: Area medica, con day service annessi e riabilitativa cod.56, Area di Riabilitazione Extraospedaliera (ex art.26), Riabilitazione ex art.26, con ambulatori e servizi domiciliari annessi, Rsa, Rsa Alzheimer e Hospice.

“Si precisa che i ricoveri avvengono presso strutture diverse e separate dall’Area ex Ortofrenica e quindi in totale sicurezza per pazienti ed operatori, utilizzando tutte le misure idonee di prevenzione in spazi appositamente dedicati e strutturalmente adeguati alla normativa vigente”, si legge nel comunicato.

L’ad Paolo Telesforo ha voluto però sottolineare: “Non è finita. Il virus è stato sconfitto, ma non bisogna abbassare la guardia. Tuttavia, oggi abbiamo voltato pagina. Nella sede di Foggia il reparto Covid ha dimesso gli ultimi pazienti guariti e a Bisceglie siamo prossimi a questo traguardo. Questa è l’alba di un nuovo giorno che apre il cammino di Universo Salute, e nel contempo dell’intera nazione, verso il lento, ma inesorabile, ritorno alla normalità”.