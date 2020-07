Universo Salute, ecco le modialità di accesso per visite ai ricoverati

Nella giornata odierna Universo Salute Opera Don Uva Bisceglie ha reso note le modalità con le quali i familiari dei ricoverati nella struttura protranno accedervi per visite.

Sono due le modalità di accesso consentite:

All’interno della struttura di degenza: solo in casi eccezionali, autorizzati dalla Direzione Sanitaria, su proposta del Medico di Reparto che compilerà il modulo predisposto. Se la visita è autorizzata, il parente dovrà essere sottoposto a screening e firmare la Dichiarazione di responsabilità, per accedere alla visita.

All’esterno in zone predisposte: sono consentite ad una sola persona per degente (con Screening e Dichiarazione di responsabilità). Eventuali accompagnatori non potranno accedere alla struttura. Il servizio di sorveglianza vigilerà su questo aspetto della regolamentazione.Queste visite sono esclusivamente all’esterno. Mai all’interno, per cui condizioni meteo avverse non consentiranno la visita, pure programmata.

Alle ore 19, orario previsto inderogabilmente per il termine della fascia oraria delle visite, il servizio di sorveglianza garantirà il delfusso all’esterno dei parenti.